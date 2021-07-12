Герман Елянюшкин назначен новым замом губернатора Владимирской области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. Его приняли на должность, которую занимал подследственный Роман

Герман Елянюшкин назначен новым замом губернатора Владимирской области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. Его приняли на должность, которую занимал подследственный Роман Годунин. Работать Елянюшкин будет с приставкой “врио”. 12 июля Сипягин подписал соответствующий Указ. Герман Вячеславович Елянюшкин родился в 1969 году в Сызрани Куйбышевской (ныне – Самарской) области. Имеет два высших образования: окончил Санкт-Петербургскую