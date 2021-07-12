Родители строят планы насчет будущего их сына.
Отец:
- Окончит с отличием физико-математическую спецшколу, поступит в университет, потом в аспирантуру, серьезно займется наукой, будет выдвигать смелые гипотезы, ставить численные эксперименты, считать на компьютере, писать программы...
Мать:
- Что, будет программистом?! Ни за что!!! Он закончит музыкальную школу по классу фортепиано, будет выступать на конкурсах, будет развивать новые направления в музыке, искать свежее звучание, моделировать и обрабатывать треки на компьютере, писать программы...
Отец:
- Что, будет программистом?! Никогда!!!
Сын выходит из своей комнаты.
- Предки, кончайте кластеры забивать! Школу я бросил, из музыкалки выгнали...
Родители:
- И что же ты будешь делать?!
- Буду пр
еще анекдот!