Мэр Москвы Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства в районах Новокосино, Новогиреево, Нижегородский, Рязанский, Текстильщики и Некрасовка.

Мэр Москвы Сергей Собянин представил основные проекты благоустройствав районах Новокосино, Новогиреево, Нижегородский, Рязанский, Текстильщики и Некрасовка.Несмотря на пандемию коронавируса, внесшую разлад во все сферы жизни, московские власти прикладывают огромные усилия для качественного благоустройства российской столицы. Очень важно, что создание благоприятной, доступной и комфортной городской среды остается приоритетным направлением деятельности мэрии Москвы.Сергей Собянин рассказал в личном блоге о создании качественного общественного пространства в жилых районах в 2021 году. Речь идет о некоторых проектах по благоустройству ВАО и ЮВАО в рамках столичной программы "Мой район".В Новокосино на большой территории вокруг пруда у Салтыковского лесопарка будет создана уютная зона отдыха с детскими и спортивными площадками, велодорожками, памп-треком, скейт-парком и площадкой для выгула собак. Пруд, притягивающий москвичей и жителей Подмосковья, тоже приведут в порядок. Рядом посадят новые деревья и кустарники: аронию, рябину, жимолость, лещину и боярышник.В Новогиреево появится комфортная пешеходная зона от ж/д платформы "Новогиреево" до одноименной станции метро по 3-му проспекту Новогиреева. На самом деле "проспект" – это маленькая улочка, проезжая часть которой полностью занята линией трамвая. Для удобства жителей тротуары вдоль проспекта будут расширены и вымощены плиткой. Саму пешеходную зону отделят от трамвайных путей с помощью живой изгороди. Для отдыха установят садовые качели. В прилегающих дворах появятся новые детские и спортивные площадки, будут оборудованы парковочные места.Сразу три проекта власти планируют реализовать в Рязанском районе. На улице Зарайская, вл. 53-55, рядом с ж/д станцией "Плющево" обновят одноименный парк. Там появятся велодорожки, площадка для воркаута, зоны для отдыха и выгула животных. Новые газоны, тропинки, светильники, деревья и кустарники позволят преобразить пешеходный маршрут между станцией "Плющево"и Рязанским проспектом. Благоустройство коснется и маршрута от 1-й Новокузьминской улицы до сквера имени Федора Полетаева.Спортивная зона с силовыми тренажерами появится в народном парке на Перовском шоссе в Нижегородском районе. Жители микрорайона Карачаровосмогут не только заняться спортом, но и отдохнуть на новых точках для пикника. Кроме того, на Нижегородской улице власти благоустроят сквер, в котором расположен памятник "Погибшим воинам 1941-1945".В Текстильщиках для поклонников стритбола построят новую площадку в сквере на 1-м Саратовском проезде. Любители спокойного отдыха смогут насладится зеленой зоной.В Некрасовке новый облик обретет парк "Некрасовский бульвар". Здесь появятся десятки малых архитектурных форм и светильников. На территории посадят сотни деревьев и кустарников, обустроят альпийские горки и спортивную площадку. Парк украсят арт-объекты – входные арки.