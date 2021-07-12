Следственными органами Следственного комитета по Владимирской области во взаимодействии с региональными ФСБ и ОСБ УФСИН завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего экс-начальника отдела безопасности ФКУ «ИК-6» УФСИН России по Владимирской области.

Следственными органами Следственного комитета по Владимирской области во взаимодействии с региональными ФСБ и ОСБ УФСИН завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего экс-начальника отдела безопасности ФКУ «ИК-6» УФСИН России по Владимирской области.Он обвиняется в получении взятки за незаконные действия, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области .По версии следствия, с января 2017 года по октябрь 2019 года начальник отдела безопасности исправительного учреждения получил незаконное денежное вознаграждение в размере 125 тысяч рублей от осужденного за создание ему комфортных условий отбывания наказания. Кроме того, в январе 2020 года обвиняемый получил незаконное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей за включение осужденного в список осужденных, вызываемых на комиссию исправительного учреждения по рассмотрению ходатайства по замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.После возбуждения уголовного дела мужчина от следствия скрылся и был объявлен в розыск. В феврале 2021 году его задержали и по ходатайству следователя СК России в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенных преступлениях обвиняемый не признал.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу.Фото