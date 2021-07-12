В ходе обыска по месту проживания задержанного полицейские обнаружили и изъяли более 1 кг мефедрона и свыше 430 граммов кокаина...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО совместно с коллегами из ОНК УВД по САО задержали мужчину при попытке сбыта наркотического средства», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленник пытался сбыть путем закладок на Ходынском бульваре, согласно справке об исследовании, около 180 граммов наркотического средства – мефедрона.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 30-летний житель Подмосковья, фактически проживающий в столице.В ходе обыска по месту проживания задержанного полицейские обнаружили и изъяли, согласно справке об исследовании, более 1 кг мефедрона, а также 438,3 грамма кокаина. Со слов злоумышленника, данные наркотические средства он хранил с целью дальнейшего сбыта.Следователем СЧ СУ УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении фигуранта данного уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожизненного лишения свободы.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29