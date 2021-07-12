Установить личности подозреваемых помогла информация, полученная от очевидцев хищений.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершены расследования уголовных дел в отношении 40 и 50-летнего местных жителей. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).В дежурную часть отделения полиции с заявлением о пропаже имущества из дома обратился 68-летний местный житель. Пенсионер пояснил, что пропали бытовая техника, автомобильные покрышки, а также элементы электропроводки.Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили очевидцев хищения и точки сбыта имущества. В результате проведенной работы злоумышленник, 50-летний мужчина был задержан.В содеянном он сознался, пояснив, что взломал запорное устройство, сложил имеющее ценность имущество и в течение нескольких дней выносил его. Не сумев вынести холодильник, фигурант демонтировал мотор и систему охлаждения и также похитил.В ходе расследования другого уголовного дела было установлено, что 40-летний фигурант проник в квартиру потерпевшей через незапертую дверь. Предметом преступного посягательства стали металлическая посуда, кухонную утварь, одежда.Оперативники установили свидетелей хищения, а затем – местонахождение злоумышленника.Суммарный ущерб, причиненный собственникам, составил 16 000 рублей. В ходе следствия местной жительнице он был полностью возмещен, потерпевшему возмещен частично.В настоящий момент уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.