За время проведения на территории района выявлено 61 нарушение ПДД, совершенное водителями мототранспорта.

С целью предупреждения ДТП с участием мототранспорта сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району продолжают профилактическую работу с водителями двухколесных транспортных средств.Инспекторы ДПС совместно с коллегами из других служб, проводят разъяснительную работу, особое внимание уделяя водителям и пассажирам, не достигшим совершеннолетия.За пять дней проведения мероприятий на территории района было выявлено 61 нарушение ПДД, совершенное водителями мототранспорта. Нарушители привлечены к ответственности. В двух случаях к ответственности привлечены родители подростков, управлявших мототранспортом.Кроме этого, за время проведения профилактических мероприятий выявлено 8 водителей, которые сели за руль, употребив спиртное. Двое из них ранее были лишены права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение. По данным фактам проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.Госавтоинспекция призывает водителей двухколесной техники к строгому соблюдению ПДД и внимательному отношению к вопросам собственной безопасности и безопасности пассажиров.Напоминаем, что в соответствии с пунктом 1.2 ПДД мопед (скутер) является механическим транспортным средством и его водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение. Важно знать, что управлять скутером разрешено лицам, достигшим 16-летнего возраста и имеющим водительское удостоверение категория «М» (предназначена для тех, у кого никогда не было и нет водительского удостоверения), либо любой открытой старшей категории. Если мощность двигателя транспортного средства более 50 куб. см и до 125 куб. см, необходимо получить категорию «А1».УГИБДД УМВД России по Владимирской области призывает родителей не допускать управления транспортными средствами подростками, которые не имеют водительского удостоверения соответствующей категории, а также исключить свободный доступ детей к ключам от транспортных средств.