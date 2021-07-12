Сумма незаконного вознаграждения составила 140 тысяч рублей.

В Коврове за взятку осудят 44-летнего экс-начальника отдела безопасности ИК №6.С января 2017 по октябрь 2019 года обвиняемый получил 125 тысяч рублей от заключённого за создание комфортных условий для отбывания наказания. В январе прошлого года офицеру уголовно-исправительной системы передали 15 тысяч рублей за включение осуждённого в список для замены срока более мягким наказанием.«После возбуждения уголовного дела сотрудник ФСИН скрылся. Он был объявлен в розыск. В феврале текущего года подозреваемого задержали и взяли под стражу», - пояснили в пресс-службе Следственного комитета Владимирской области.Вину во взяточничестве он пока не признал.