Злоумышленник, находясь возле продуктового магазина на Кнутовской улице, в ходе конфликта, возникшего с 32-летним потерпевшим, начал угрожать ему убийством, держа в руках топор...

«Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Московский» г. Москвы задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в угрозе убийством гражданину», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что злоумышленник, находясь возле продуктового магазина на Кнутовской улице, в ходе конфликта, возникшего с 32-летним потерпевшим, начал угрожать ему убийством, держа в руках топор.В результате отработки жилого сектора недалеко от места происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого.Дознавателем МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57