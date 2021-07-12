В первом полугодии 2021 года по заявлениям Ростехнадзора, подготовленных на основании обращений ООО «ЭСВ», Арбитражным судом Владимирской области и судами общей юрисдикции в общей сложности вынесено 41 решение в отношении предприятий региона, допустивших образовании задолженности за потреблённую электроэнергию. Руководители таких организаций привлечены к дисциплинарной ответственности на общую сумму 570 тыс. рублей.

В первом полугодии 2021 года по заявлениям Ростехнадзора, подготовленных на основании обращений ООО «ЭСВ», Арбитражным судом Владимирской области и судами общей юрисдикции в общей сложности вынесено 41 решение в отношении предприятий региона, допустивших образовании задолженности за потреблённую электроэнергию. Руководители таких организаций привлечены к дисциплинарной ответственности на общую сумму 570 тыс. рублей.Предприятия-должники допускают самовольное подключение к электроснабжению, а также препятствуют выполнению энергетиками установленных законом процедур по ограничению режима потребления. По данным фактам представители энергосбытовой компании составляют соответствующие заявления в Управление Ростехнадзора по Владимирской области. Чаше вынесенные судом решения связаны с нарушением введённого в отношении должника ограничения режима потребления электрической энергии (часть 1 статьи 9.22 КоАП РФ) и отказом в предоставлении финансовых гарантий по оплате потреблённой электроэнергии (статья 14.61 КоАП РФ).«Энергосбыт Волга» напоминает, что статьёй 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность потребителя электрической энергии в виде штрафа (10 – 100 тыс. руб. – для должностных лиц, 100 – 200 тыс. руб. – для юр. лиц) за следующие нарушения в сфере электроснабжения:˗ нарушение введённого полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии;˗ невыполнение законного требования о самостоятельном ограничении режима потребления электрической энергии;˗ необеспечение доступа представителям энергосбытовой и сетевой организаций к принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам;˗ нарушение требований о составлении актов согласования технологической и (или) аварийной брони;˗ невыполнение мероприятий, обеспечивающих готовность к введению полного ограничения режима потребления электрической энергии.Повторное выявление совершения указанных правонарушений может привести к дисквалификации руководителя юридического лица.Для предприятий, введение ограничения или отключение электроснабжения которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, законодательно закреплена обязанность предоставлять финансовые гарантии оплаты потребленных ресурсов. За не предоставление гарантий по оплате статьей 14.61. КоАП РФ для должностных лиц организаций установлена административная ответственность.«Энергосбыт Волга» напоминает, для своевременной оплаты счетов за электроэнергию предприятия Владимирской области могут воспользоваться либо установить мобильное приложение «Личный кабинет юридических лиц». Также для оперативного и дистанционного взаимодействия с компанией реализована возможность подключения .Ниже приведены организации, должностные лица которых привлечены к административной ответственности в 1 полугодии 2021 года:Организация*Решение судаНаказание в отношении должностного лицаМУП ЖКХ п. Тасинский БорПривлечь к административной ответственностиштраф 40 000,00 руб.ООО "ВодаКанал"Александровский район, г. КарабановоПривлечь к административной ответственностиПредупреждениеООО "Балакиревский водоканал"Привлечь к административной ответственностиПредупреждениеМУП "Меленкиводхоз"Привлечь к административной ответственностиштраф 40 000,00 руб.МУП ЖКХ ПКК Собинского районаПривлечь к административной ответственностиштраф 40 000,00 руб.МУП Юрьев-Польского района "Водоканал"Привлечь к административной ответственностиштраф 40 000,00 руб.ООО "Владтеплоресурс"г. ВладимирПривлечь к административной ответственностиштраф 40 000,00 руб.МУМП ЖКХ п. СтавровоПривлечь к административной ответственностиштраф 40 000,00 руб.ООО ВозрождениеГусь-Хрустальный район, с. Колпь,Привлечь к административной ответственностиПредупреждениеООО "Владтеплоресурс"г. Владимир*Привлечь к административной ответственностиштраф 40 000,00 руб.ООО "Водоканал - Сервис"Петушинский р-н., п. ГородищиПривлечь к административной ответственностиПредупреждениеМУП ЖКХ п. Тасинский Бор*Привлечь к административной ответственностиштраф 40 000,00 руб.МУП "СКС"г. СуздальПривлечь к административной ответственностиштраф 40 000,00 руб.ООО "ВодаКанал"Александровский район, г. Карабаново*Привлечь к административной ответственностиПредупреждениеАО Покровский завод биопрепаратовГ. ПокровПривлечь к административной ответственностиПредупреждение*повторное привлечение в административной ответственности