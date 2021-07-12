В ходе осмотра транспортного средства полицейскими обнаружено и изъято 30 свертков, в которых находилось наркотическое средство – героин...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжих мужчин по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Вельяминовской улице задержали двоих мужчин в возрасте 23 и 28 лет, подозреваемых в незаконном обороте запрещенных веществ.В ходе осмотра транспортного средства, находящегося под управлением одного из задержанных, обнаружено и изъято 30 свертков, в которых, согласно проведенному исследованию, находилось наркотическое средство – героин, массой более 148 граммов.При обследовании мест четырех тайников на Вельяминовской улице и Измайловском шоссе, которые успели сделать злоумышленники, полицейские обнаружили и изъяли свертки с аналогичным наркотическим средством, общей массой более 6 граммов.Общий вес изъятого наркотика составил более 154 граммов.Следствием ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73