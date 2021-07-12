Особое внимание в ходе встречи правоохранители уделили вопросу безопасного поведения в сети Интернет.

Во Владимирской области сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия в рамках Десятилетия детства. Накануне сотрудники ПДН и следственного подразделения МО МВД России «Гусь-Хрустальный» побывали в гостях у ребят, отдыхающих в пришкольном лагере.Полицейские напомнили школьникам о важности соблюдения правил безопасности на улице, дома и на отдыхе, при общении с незнакомыми людьми.Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних акцентировали внимание на недопустимости нахождения детей на стройках и в заброшенных зданиях, на водоемах без сопровождения взрослых и необходимости соблюдения комендантского часа.О правах и обязанностях, которыми наделены несовершеннолетние, об ответственности, предусмотренной законодательством за совершение правонарушений и преступлений, рассказали сотрудники следственного подразделения. Также ребятам напомнили о мерах по сохранности личного имущества.Особое внимание в ходе встречи правоохранители уделили вопросу пользования сетью Интернет. Сотрудники полиции разъяснили правила безопасного поведения во всемирной сети, которые помогут избежать неприятностей и не стать жертвой преступников.В конце встречи дети поблагодарили полицейских за содержательную беседу и пообещали следовать всем рекомендациям.