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<a href="https://33live.ru/novosti/12-07-2021-v-shkoly-predlagayut-vernut-uroki-vozhdeniya-i-vydavat-prava.html" target="_blank">В школы предлагают вернуть уроки вождения. И выдавать права</a> - Начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников предложил вернуть в школы уроки вождения. Чтобы вместе с аттестатом выпускники получали ещё и водительские права. О плюсах и минусах такого решения - во фрагменте эфира на Радио России. Владимир с ведущей Ольгой Слободнюк.