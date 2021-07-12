До конца года в городе переселят 244 человека.

Владимир Сипягин вручил жителям Собинки ключи от новых квартир. В ближайшее время они переедут их старых аварийных домов в современное жильё. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.В новом 60-квартирном доме №28 на улице Гагарина две квартиры приобретено для многодетных семей. Ещё две – по программе переселения. Ключи вручены нанимателям муниципальных квартир из ветхих домов на улице Парковой.Новостройки оборудованы индивидуальным отоплением. МКД возведены по энергосберегающим технологиям. На них установлены приборы учёта газа и водоснабжения.«На переселение 8000 жителей Собинки в 2019-2024 годах предусмотрено 627,9 млн рублей. В этом году будет переселено 244 человека. Для этих целей в городе запланировано строительство ещё трёх многоквартирных домов», – подчеркнул глава региона.Ранее мы сообщали, что в Гусь-Хрустальном восемь семей из аварийного жилья в новый дом.