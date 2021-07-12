Новая школа будет рассчитана на 1125 учеников, а детский сад – на 225 дошколят.

Новая школа будет рассчитана на 1125 учеников, а детский сад – на 225 дошколят.В Москве есть школы с уникальными методиками образования: например, "Самбо-70". Это спортивная и общеобразовательная школа, где с ребенком работает и тренер, и учитель. Такая методика обучения весьма эффективна. Выпускники "Самбо-70" успешны как в учебе, так и в спорте.Сеть таких школ должна развиваться. Так, в поселении Сосенском уже этой осенью откроется "Самбо-70" на 1125 мест. Будущие чемпионы получат просторные оборудованные классы, методические кабинеты и специальные мастерские. Школьники смогут изучать основы обработки дерева и металла, кулинарию и многое другое.В новое школе "Самбо-70" будет библиотека, медиатека, актовые и спортивные залы, а также два бассейна. Образовательное учреждение полностью оборудуют для маломобильных граждан. Отмечается, что здание будет возведено за счет инвестора.Кстати, рядом со школой появится и детский сад на 225 мест. Строители уже завершают фасадные работы. Здание дошкольного учреждения планируется ввести в эксплуатацию к концу 2021 года.Напомним, ранее сообщалось, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Самбо-70" на юго-западе Москвы также достроят в этом году. Комплекс станет первой специализированной школой спортивной гимнастики, которую построили после 2011 года. В здании будут проводить не только тренировки, но и соревнования.Строительство ФОК мэр Москвы Сергей Собянин. На тот момент здание было готово на 93%, специалисты выполняли пусконаладочные и отделочные работы, занимались монтажом технологического оборудования.Центр спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта — это крупнейшее спортивное объединение Москвы, 26 видов спорта и более 16 тысяч воспитанников. За годы работы школа подготовила 106 золотых и 19 серебряных медалистов. Выпускники "Самбо-70" успешно поступают и проходят обучение в ведущих вузах страны.За все время существования школа "Самбо-70" подготовила свыше 40 тысяч воспитанников. Некоторые стали олимпийскими чемпионами и призерами международных соревнований (например, Юлия Липницкая, Евгения Медведева и Алина Загитова).