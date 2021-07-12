Мужчина нанёс потерпевшему два удара ножом.

В Вязниках городской суд рассмотри дело о покушении на убийство.По версии следствия, вечером 26 марта два товарища выпивали дома у одного из них. Во время застолья завязалась словесная перепалка, в ходе которой хозяин квартиры оскорбил гостя. Ранее судимый собутыльник не стал терпеть обиду. Он взял нож и нанёс знакомому два удара – по одному в живот и грудную клетку.«В результате у потерпевшего диагностировали колото-резаную рану передней брюшной стенки, проникающей в брюшную полость с частичным пересечением левой прямой мышцы живота и ранением подвздошной кишки. Травмы оценены как тяжкий вред здоровью», - пояснили в прокуратуре Владимирской области.Добить жертву у агрессора не получилось. Пострадавший оказал активное сопротивление.Теперь обвиняемому грозит от 6 до 11 лет колонии.