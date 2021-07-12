Председатель облпарламента Владимир Киселев провел рабочую встречу с бизнесменами, у которых производство сейчас в доверительном управлении. Обсуждались перспективы развития завода,

Председатель облпарламента Владимир Киселев провел рабочую встречу с бизнесменами, у которых производство сейчас в доверительном управлении. Обсуждались перспективы развития завода, принадлежащего «Росатому». На данный момент мощности «Точмаша» используются крайне слабо. Производственные помещения простаивают, активной работы не ведётся. А ведь в советское время завод являлся настоящим гигантом – там работало более 10 тысяч владимирцев. Потенциал есть