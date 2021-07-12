Во Владимире состоялись съемки для канала Живая планета холдинга ВГТРК.

Во Владимире состоялись съемки для канала "Живая планета" холдинга ВГТРК.Главным героем фильма стала легендарная Владимирская вишня. Это старейший сорт ягод, который широко распространен в России. Ее появление связано с именами князей Юрия Долгорукого и его сына, Андрея Боголюбского. Выпуск о Владимирской вишне войдет в цикл документальных программ "Дикая ягода" - проекта о растениях, которые плодоносят в наших лесах, на полях и лугах.Владимир Ершов, режиссер проекта "Дикая ягода":- Это ботанический трэвел, ботанический детектив о диких растениях, домашних плодовых и о том, как дикие стали домашними.Съемочная группа ВГТРК посетила центральный рынок и Патриарший сад, где им провели экскурсию и угостили ягодами. Гости остались под приятным впечатлением - неспроста Владимирская вишня считается самой сладкой и ароматной в центральной части России. Владимирцы смогут посмотреть фильм уже совсем скоро - проект выйдет на экраны этой осенью.Владимир Ершов, режиссер проекта "Дикая ягода":- Сюда мы приехали в первую очередь ради Владимирской вишни. Потому что Владимирская вишня - это Всероссийский бренд, это то, чем была славна Владимирская земля и что обязательно надо увидеть здесь.