Фактически закрылись. Новые жесткие меры для заведений общепита начали действовать в нашем регионе. Какие потери ощутили владимирские рестораторы и на что они готовы пойти, чтобы отменить

Фактически закрылись. Новые жесткие меры для заведений общепита начали действовать в нашем регионе. Какие потери ощутили владимирские рестораторы и на что они готовы пойти, чтобы отменить необоснованные по мнению многих ограничения. В студии президент Ассоциации отельеров и рестораторов Владимирской области Марина Земскова и вице-президент Ассоциации, владимирский ресторатор Александр Юрьев.