Если губернатор не смягчит указ, бизнес во Владимирской области ожидает крах. В этом уверены предприниматели. С этого дня граждане могут посещать общественные места только при наличии свежего ПЦР-теста или куар-кода , подтверждающего, что посетитель сделал прививку. Готовы ли власти пойти на уступки ? Расскажет Анастасия Сахарова.

Если губернатор не смягчит указ, бизнес во Владимирской области ожидает крах. В этом уверены предприниматели. С этого дня граждане могут посещать общественные места только при наличии свежего ПЦР-теста или куар-кода , подтверждающего, что посетитель сделал прививку. Готовы ли власти пойти на уступки ? Расскажет Анастасия Сахарова.Почему в общественный транспорт, на рынки и в супермаркеты пускают без куар-кодов? В то время как в салоны красоты, кафе, рестораны и в фитнес-центры, кинотеатры без них теперь не попасть? Этим вопросом задаются все бизнесмены региона.Александр Юрьев, вице-президент Ассоциации отельеров и рестораторов Владимиркой области:- Мы уже были под ограничениями с октября по январь, то есть для нас это уже третья волна. То есть мы уже обескровлены, запасы какие-то... Да откуда им взяться? Мы еще не все долги за зиму отдали.Они теперь не конкуренты, а друзья. Предприниматели объединились и попросили власти сдвинуть сроки ограничений, до осени - пока большинство граждан не будет привито. Но пока администрация региона не идет на уступки. Даже летние веранды разрешено посещать только с куар-кодом. Хотя в той же столице, где показатели ковид-19 самые критические, меры более мягкие.Александр Захаров, председатель регионального отделения Опоры России:- Владимирская область не настолько, как мы видим по соседним областям, идет по количеству зараженных. И меры, которые у нас приняты, гораздо более жесткие, чем в местах, где ситуация с коронавирусом жесткая.В нашем регионе бизнесменам предложили экономическую помощь. Правда, пока ее, видимо, нет даже в планах.Михаил Николаев, ресторатор:- Должна была встреча быть сегодня, в 11 часов. Они ее отложили на 12 часов, а потом уже говорят, что этой встречи не будет.. Пока. Если нами этот указ выполняется.. То почему тогда, да, транспортные компании не выполняют этого указа?Кстати, столовая областной администрации в разгар рабочего дня - тоже опустела. Это видео выложил в сеть зампредседатель ЗС Антон Сидорко.- Как мы видим, на обеде присутствует только...Безлюдны и ресторанные дворики торговых центров. Там также требуют куар-коды. Бизнесмены уже три дня подписывают петицию на имя губернатора. С просьбой смягчить меры. Ответ последовал - губернатор внес изменения в указ - теперь посещать общественные места могут граждане, переболевшие коронавирусом в последние полгода. Но, по официальным данным, всего с начала пандемии ковидом переболели 39 тысяч человек. Капля в море , говорят предприниматели.Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.