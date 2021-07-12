Необычное увлечение студента Строительного колледжа. Михаил Кузнецов собирает модели владимирских троллейбусов. Откуда появилась любовь к электротранспорту и как съемочная группа Вестей помогла приблизить мечту молодого человека расскажет Константин Миронов.

Необычное увлечение студента Строительного колледжа. Михаил Кузнецов собирает модели владимирских троллейбусов. Откуда появилась любовь к электротранспорту и как съемочная группа "Вестей" помогла приблизить мечту молодого человека расскажет Константин Миронов.Это модель троллейбуса ЗиУ-682 в выполненная в масштабе 1:43 сделанная руками молодого таланта. Первые модели Михаил начал клеить из бумаги, после этого пришла идея сделать масштабную копию из картона. На ее создание ушло практически полгода. свою любовь Михаил увидел из окна - оно выходит на бывшее троллейбусное депо.Михаил Кузнецов, коллекционер:- Я интересуюсь и увлекаюсь троллейбусами с самого детства, строением там изучать устройство. Учусь я сейчас в Строительном колледже и после колледжа хочу пойти работать водителем троллейбуса.Михаил собрал целую коллекцию билетов, которые он склеивал между собой. На этом страсть любителя троллейбусов не заканчивается - более 300 проездных для школьников и студентов аккуратно сложены в альбом. Коллекция ведет свое начало с 2013 года.Михаил Кузнецов, коллекционер:- Каждый проездной, он такой красивый, мне было интересно их собирать. Таких проездных уже фактически нету. Первый проездной мне купили в школе и мне стало интересно, какие еще бывают, и начал потихоньку их собирать, также как и билеты. Тут и школьные и студенческие.На стенах - несколько фотографий, сделанных на фоне троллейбусов, а также в кабине. Мечта Михаила - посмотреть, как обслуживают подвижные составы в депо. Она исполнилась, как только в администрации Владимира узнали от журналистов об увлечении молодого человека. Для Михаила организовали индивидуальную экскурсию в депо "Владимирпасажиртранса".- Включаются аккумуляторы, ставятся токоприемники, включается высоковольтное оборудование, включается рулевое оборудование. Как пневмосистема накачала воздух - троллейбус может ехатьВ депо Михаил побывал во всех цеха и ангары. И удивил опытного экскурсовода - сотрудника компании - своими знаниями .Михаил Кузнецов, коллекционер:- Мне больше всего понравилось на ТО-2, мне показали, как ремонтируют троллейбусы, как они проходят ТО-2. Мне показали все ангары, все ремонтные цеха и у меня впечатления самые хорошие.Всего на владимирских маршрутах работает 70 троллейбусов. Самой молодой машине уже 11 лет. Руководство предприятия считает, что чем больше таких увлеченных людей, тем дольше продлится история владимирского электротранспорта.Михаил Сонин, главный инженер «АО «Владимирпассажиртранс»:- Мы ездили мальчишками, стояли около перегородки с кабиной водителя. Смотрели как водитель в чистой одежде нажимает педали, открывает двери, ведет троллейбус. Сейчас наверное у молодежи другие приоритеты. Но хотелось бы, чтобы троллейбус не умирал, а для этого нужно чтобы были молодые водители. Их нужно учить, они должны работать.Михаил пообщался и с директором предприятия. Тот пригласил его учиться на водителя. Правда, придется подождать два года. Сесть за руль троллейбуса можно только в 18 лет.Константин Миронов, Александр Чунаев, Илья Хлудов. Вести- Владимир.