Прокуратура потребовала вернуть их в собственность РФ.

В Киржачском районе незаконно зарегистрировано право на восемь земельных участков, на территории которых расположены леса из состава урочища «Кирова» Северного участкового лесничества.«Они отнесены к категории защитных лесов, в связи с чем могут находиться только в собственности РФ», - добавили в прокуратуре Владимирской области.В результате районные прокуроры направили иск в суд. Ведомство просит признать недействительным постановление местной администрации о передаче лесов колхозу. Надзорный орган требует вернуть земли законному собственнику.Иск удовлетворен. Решение пока не вступило в законную силу.