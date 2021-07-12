Новые корректировки в “коронавирусный” Указ: переболевшим ковидом владимирцам разрешили посещать рестораны, салоны красоты и кинотеатры. Об этом на брифинге рассказали чиновники из

Новые корректировки в “коронавирусный” Указ: переболевшим ковидом владимирцам разрешили посещать рестораны, салоны красоты и кинотеатры. Об этом на брифинге рассказали чиновники из Белого дома. По новому постановлению, посещать учреждения сферы услуг (общепит, фитнес-клубы, кинотеатры, салоны красоты, гостиницы и так далее) смогут не только граждане с сертификатом вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом, но также переболевшие ковидом