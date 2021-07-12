На снос сгоревшего Дома культуры в Гусь-Хрустальном выделили 17 миллионов рублей. Соответствующий Указ об этом подписан главой региона, он опубликован на портале правовой информации.

На снос сгоревшего Дома культуры в Гусь-Хрустальном выделили 17 миллионов рублей. Соответствующий Указ об этом подписан главой региона, он опубликован на портале правовой информации. Демонтаж сгоревшего Центра культуры и досуга должны завершить летом. Деньги на это выделяются из областного бюджета. После сноса власти намерены построить новый ДК. Напомним, пожар в гусевском Доме культуры начался 30