Торжественная церемония должна была состояться с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Во Владимире из-за коронавируса перенесли открытие церкви в честь князя Александра Невского, равноапостольного князя Владимира и благоверных князей владимирских. Вместо июля мероприятие состоится осенью. Об этом сообщили наши коллеги из со ссылкой на Владимирскую епархию.Напомним, что торжественная церемония должна была состояться с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Новый храм построен на месте бывшего кафе «Блинчики». Возведением занималась компания «Игротэк». Стройка затянулась на пять лет.В конце мая митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил чин освящения колоколов храма.