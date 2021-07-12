Сотрудники МЧС провели в здании ВСМЗ очередные учения.

Во Владимире сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения в Дмитриевском соборе.«В тренировке приняли участие пожарные ПСЧ № 2 областного центра, под охраной которой находятся объекты Владимиро-Суздальского музея заповедника. Во время занятий отработаны действия дежурного караула подразделения по проведению аварийно-спасательных работ и тушению условного возгорания с применением звена газодымозащитной службы», - рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.По легенде, после обнаружении огня сотрудники ВСМЗ попытались потушить его своими силами. Поняв, что самостоятельно справиться с пламенем не получается, они сообщили о произошедшем на пульт охраны. К месту прибыл пожарный расчёт, который локализовал и ликвидировал возгорание.Также специалисты МЧС провели с работниками музея инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности.