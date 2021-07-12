Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев обсудил с
представителями компании «Иткол» перспективы развития принадлежащего
«Росатому» завода «Точмаш». Сейчас мощности бывшего гиганта, где
работало 10 тысяч человек, реализуются крайне скупо.
Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев обсудил с представителями компании «Иткол» перспективы развития принадлежащего «Росатому» завода «Точмаш». Сейчас мощности бывшего гиганта, где работало 10 тысяч человек, реализуются крайне скупо.
- Собственник предприятия "Точмаш" «Росатом» привлек компанию «Иткол» для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в завод. В течение 3-5 лет планируют создать там мощную промышленную площадку, вложив свыше миллиарда рублей и создав более тысячи рабочих мест.
Потенциал предприятия позволяет реализовать амбициозные планы. На «новом» «Точмаше» планируют производить литиево-ионные аккумуляторы для транспорта, в том числе, электрокаров. Пока в России нет аналогов производству. Владимир Киселев пообещал поддержку важному для региона предприятию.
Александр Викторов, председатель наблюдательного совета компании «Иткол»:
- Наша цель - увеличить налогооблагаемую базу во Владимире и открыть территорию для
жителей, сделать ее общественно-производственной зоной, которая будет
интересна молодежи, наполнить её современным производством и одновременно
сделать общественно - инженерный центр.