Температура выше +30 продержится до конца недели.

Во Владимирской области с 12 по 14 июля ожидается жара до +33 градусов Цельсия. Об этом сообщает МЧС региона со ссылкой на Росгидромет.В ведомстве предупреждают о соблюдении мер безопасности при отдыхе на воде. Родителям необходимо контролировать нахождение детей. Запрещается оставлять их возле воды без присмотра.В МЧС добавили, что в регионе действует особый противопожарный режим. Запрещается разводить огонь в любых целях. Нарушение влечёт административную и уголовную ответственность.Интересно, что жара выше +30 продержится до конца недели. Лишь в воскресенье температура спадёт до +26. Осадков не предвидится.