Бывшего сотрудника исправительного учреждения обвиняют в получении взяток. Региональный Следком совместно с ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего

Бывшего сотрудника исправительного учреждения обвиняют в получении взяток. Региональный Следком совместно с ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего экс-начальника отдела безопасности исправительной колонии №6, которая находится в Ковровском районе. Мужчину обвиняют по двум уголовным статьям – получении взятки и получении взятки за незаконные действия (ч. 1 ст. 290 УК РФ ч. 3 ст.