12 июля Указом главы региона временно исполняющим обязанности заместителя Губернатора назначен Герман Елянюшкин – на срок до согласования назначения на должность в порядке, установленном законом Владимирской области, но не превышающий срока полномочий Губернатора Владимира Сипягина.

12 июля Указом главы региона временно исполняющим обязанности заместителя Губернатора назначен Герман Елянюшкин – на срок до согласования назначения на должность в порядке, установленном законом Владимирской области, но не превышающий срока полномочий Губернатора Владимира Сипягина.Герман Вячеславович родился в 1969 году в Сызрани Куйбышевской (ныне – Самарской) области. Имеет два высших образования: окончил Санкт-Петербургскую Высшую пожарно-техническую школу МВД РФ и Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция».Работал на руководящих и государственных должностях во Владикавказе, Санкт-Петербурге, Москве, в Тюменской, Псковской и Московской областях. В последние годы трудовая деятельность Германа Елянюшкина была тесно связана с развитием строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства – именно эти направления ему предстоит курировать и во Владимирской области.Напомним, что на прошлой неделе с этого поста Как сообщил директор областного департамента безопасности Вадим Горожанинов, причиной послужило то, что при приеме на работу в две тысячи двадцатом году, чиновник утаил часть сведений о своих доходах.- Роман Сергеевич в справке на девятнадцатый год в качестве кандидата на должность не указал доходы и сведения о нескольких банковских счетах. О данном факте был проинформирован губернатор департаментом безопасности, после чего губернатором области на основании указа номер шестнадцать было принято решение о расторжении трудового контракта.При этом ранее в отношении заместителя губернатора было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в картельном сговоре с участниками торгов на строительство Рпенского проезда.Фото