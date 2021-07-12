Сегодня утром в Клязьме в районе деревни Пенкино Камешковского района спасатели обнаружили тело 29-тилетнего мужчины. Предположительно, он утонул в ночь с пятницы на субботу.

Сегодня утром в Клязьме в районе деревни Пенкино Камешковского района спасатели обнаружили тело 29-тилетнего мужчины. Предположительно , он утонул в ночь с пятницы на субботу.Также еще два человека погибли на водоемах области: мужчина в Гороховецком районе и женщина в Гусь-Хрустальном. Её личность и обстоятельства гибели устанавливаются. Во всех случаях происшествия случились в местах, не разрешённых для купания. И как полагают в региональном управлении МЧС , и , из-за собственной неосторожности . Всего на территории области таких «диких» пляжей около семисот.