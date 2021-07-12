О том, что на кольцевой дороге должны проходить ремонтные работы по нацпроекту, сейчас напоминает вот эта табличка со сроком их окончания- конец июля и срезанный асфальт. Три недели назад рабочие покинули участок и больше не появлялись.

О том, что на кольцевой дороге должны проходить ремонтные работы по нацпроекту, сейчас напоминает вот эта табличка со сроком их окончания- конец июля и срезанный асфальт. Три недели назад рабочие покинули участок и больше не появлялись.В адрес администрации Радужного подрядчик, владимирская компания АСТ, направил письмо с просьбой о добровольном разрыве контракта. Причина- отсутствие оборотных средств и рост цен на строительные материалы. Сейчас в мэрии готовятся к проведению новых торгов. А часть работ должна взять на себя областная компания ДСУ№3, занявшая второе место.Владимир Толкачев начальник МКУ "Дорожник" г.Радужный:- Мы, честно говоря были довольны вначале, когда по результатам торгов выиграла АСТ, потому что в прошлом году, они хорошо провели работы, но для меня было шоком получение от них письма. Предварительно с подрядными организациями Владимирской области - мы их поставили в известность, пригласили всех принимать участие в торгах, так же сроки будут отодвинуты до сентября месяца.Компания АСТ этим летом должна была отремонтировать в Радужном семь объектов - из двадцати шести миллионов рублей, запланированных на дорожные работы, на предприятие пришлось шестнадцать.Александр Захаров заместитель председателя Совета народных депутатов г.Радужный (Фракция "Единая Россия"):- Депутаты совета народных депутатов и фракция "Единой России" собиралась по этому поводу и проводили консультации с администрацией городской и в совокупности сейчас совместными усилиями принимаются все меры для того, чтобы исправить эту ситуацию. Могу сказать, что и наши депутаты держат на контроле этот вопрос и администрация города прикладывает все усилия, чтобы закончились эти работы.А по всей области компания АСТ заключила контрактов на двести миллионов рублей. Такие же проблемы сейчас во Собинском и Судогодском районах , а так же во Владимире. Дорожный ремонт там откладывается.Никита Тарбеев, Егор Герасимов