Свой профессиональный праздник 11-ого июля отметили почтальоны. Специально к этой дате Общероссийский Народный Фронт провёл конкурс добрых историй о представителях этой уже штучной профессии. Как живут и работают почтальоны во владимирской глубинке?- расскажет Мария Платанюк.

Свой профессиональный праздник 11-ого июля отметили почтальоны. Специально к этой дате Общероссийский Народный Фронт провёл конкурс добрых историй о представителях этой уже штучной профессии. Как живут и работают почтальоны во владимирской глубинке?- расскажет Мария Платанюк.С толстой сумкой на ремне. И с неизменной улыбкой. Ольга Новожилова- почтальон старинного посёлка Мстёра. На её участке- 600 человек. В день Ольга преодолевает до двадцати километров. Рады в каждом доме.Ольга Новожилова, почтальон:- Люди ждут. Какую-то информацию, газету, квитанцию, письмо. Заказное или простое. * Летом я езжу на велосипеде. Мне выдали велосипед, участок большой, а зимой пешком...В профессии Ольга Новожилова давно, а начинала когда-то с доставки телеграмм. Всех абонентов Ольга знает в лицо. С сельчанами отношения- дружеские. Своего почтальона во Мстёре ценят.Лариса Ивановна, местная жительница:- Замечательный почтальон, очень отзывчивая, добрая. Всё время всё принесёт, расскажет. Почта доставляется вовремя.Елена Суслова, местная жительница:- Действительно, как родная. Потому что мы ждём её с удовольствием великим. Она приносит нам пенсию. Рассказывает, что происходит на почте.Галина Игошина, почтальон деревни Игошино:А вот Галина Игошина из деревни Лаврово Судогодского района продолжила династию. Почтальоном работала её мама. Галина Васильевна посвятила почте 15 лет, потом ушла на административную работу. Вышла на пенсию. Но, подчёркивает, силы есть, а потому теперь вновь разносит корреспонденцию жителям Лаврово. Их - полторы тысячи. Её общий "почтовый" стаж уже превысил 20 лет.Светлана Карасева, начальник отделения связи г.Судогды:- Я здесь живу, они меня все знают. Они меня любят и я их люблю. Поэтому, что не попросят, сделаешь.Почтальон на селе- главный человек. Рабочий день Галины Игошиной расписан по минутам. Квитанции, письма, для каждого- доброе слово. А потом- поездка в Судогду. Разобрать корреспонденцию. Непросто было и в пандемию. Особенно в первую волну. Односельчане часто заказывают лекарства. Своей аптеки в Лаврово нет.- Звонки с благодарностью поступают постоянно. Хочется, чтобы таких почтальонов было побольше.Елена Суслова, жительница деревни Лаврово:- Она молодец. Человек на своём месте. Любит свою профессию. Нам вообще с почтальонами везёт.Профессия - уже штучная, но не уходящая. Современные почтальоны стараются идти в ногу со временем, осваивая новые технологии. Но главное не они, а сама "суть" этой очень важной профессии. Почтальон- человек, который приносит хорошие вести.Мария Платанюк, Михаил Мойсеянчик "Вести-Владимир".