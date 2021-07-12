УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 53-летнего жителя Кольчугинского района, причастного к незаконному обороту огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов.

УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 53-летнего жителя Кольчугинского района, причастного к незаконному обороту огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов.В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных действий, сотрудниками УФСБ России по Владимирской области в квартире по месту проживания указанного гражданина обнаружены и изъяты из незаконного оборота: нарезной карабин «Тигр», двуствольное гладкоствольное ружье, одноствольное гладкоствольное ружье, а также более 50 патронов различного калибра. Установлено, что указанные средства поражения обвиняемый приобретал в целях самообороны, однако разрешений на хранение и ношение указанных видов оружия не имел, слообщилда пресс-служба УФСБ по Владимирской области.На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов ОРД, в апреле 2021г. ОД ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении данного лица возбуждено уголовное дело. В июне 2021 года Кольчугинским городским судом фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ и ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Приговор суда вступил в законную силу.Фото