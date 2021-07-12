Общепит и сфера услуг открыты не только для привившихся от Covid-19 и имеющих свежий отрицательный ПЦР-тест граждан, но и для переболевших коронавирусом в последние полгода.

Общепит и сфера услуг открыты не только для привившихся от Covid-19 и имеющих свежий отрицательный ПЦР-тест граждан, но и для переболевших коронавирусом в последние полгода.12 июля губернатор внёс изменения в свой Указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности», скорректировав и уточнив ряд позиций предыдущей редакции документа, касающихся деятельности общепита и сферы услуг.Так, деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общепита вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы допускается при условии допуска посетителей, имеющих действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала госуслуг или специализированного приложения «Госуслуги. Стопкоронавирус», или имеющих на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от Covid-19 или отрицательный тест ПЦР (срок действия – не более 3 дней) или справку, подтверждающую, что гражданин перенёс новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев. Документ должен быть получен в медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства гражданина.Те же требования предъявляются к клиентам салонов красоты, косметических, СПА- и массажных салонов, соляриев и саун, а также к посетителям фитнес-центров, плавательных бассейнов и организаций досуга, в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров и кинозалов. А с 15 июля – и к гражданам, заселяющимся в гостиницы и иные места временного проживания на территории области.Для несовершеннолетних доступ в вышеуказанные заведения, а также фуд-корты в торговых центрах и торгово-развлекательных комплексах (напомним, они функционируют при условии одновременного присутствия не более 50 процентов посетителей от максимально возможного) открыт в сопровождении родителей или иных законных представителей, предъявивших отрицательный тест ПЦР (срок действия – не более 3 дней), QR-код или справку о перенесённом в последние полгода коронавирусе.Посещение указанных объектов при предъявлении QR-кода допускается после проведения сотрудниками проверки его действительности и соответствия данных о посетителе, содержащихся в QR-коде, и в документе, удостоверяющем личность.QR-код оформляется при условии наличия сведений о вакцинации либо о том, что гражданин перенёс новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев. Он может быть предоставлен на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета или иного устройства.Напомним, с 12 июля было разрешено посещать выше обозначенные Предприниматели просили обладминистрацию отодвинуть сроки ограничений. Уже сейчас, по их словам, почти половина отдыхающих отказываются от брони номеров и ресторанов.Фото