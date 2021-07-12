Теперь в заведения общепита разрешено пускать переболевших коронавирусом.

Во Владимирской области для бизнеса скорректировали коронавирусные ограничения. Общепит и сфера услуг теперь открыты не только для привившихся от Covid-19 и имеющих отрицательный ПЦР-тест, но и для жителей, переболевших ковидом в последние полгода.Новые требования предъявляются к посетителям заведений общепита, салонов красоты, косметических, СПА и массажных салонов, соляриев и саун, фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга, ночных клубов, дискотек, кинотеатров и других предприятий сферы услуг. С 15 июля они распространяются и на клиентов гостиниц.Для детей доступ в ТЦ открыт в сопровождении родителей, предъявивших справку об отсутствии ковида или сертификат о том, что они переболели опасной инфекцией в ближайшие полгода.Справки предоставляются в электронном виде или на бумажном носителе.Указ вступает в силу после его опубликования на правовой информации.Ранее мы сообщали, что владимирский бизнес просит из-за отсутствия у жителей возможности вакцинироваться.