В результате аварии пострадал ещё один водитель мотоцикла.

В Собинском районе в ДТП с участием двух мотоциклов погиб 30-летний мужчина.По предварительной информации УГИБДД по Владимирской области, 10 июля около 13:30 на 148 километре трассы М-7 «Волга» водитель мотоцикла БМВ 1990 года рождения не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть. Двигавшийся сзади мотоциклист на Ямахе не выбрал безопасное расстояние до БМВ и врезался в транспортное средство. В результате ДТП второй мотоцикл съехал в правый кювет. В результате аварии мужчина, управлявший БМВ, скончался на месте происшествия, а 29-летний водитель Ямахи госпитализирован в больницу.Всего за прошедшую неделю во Владимирской области зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибли 7 человек и 60 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших - пятеро детей.