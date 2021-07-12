Введены временные ограничения для проезда на машинах.
Жителям Владимирской области запретили въезд в лес на машине. Ограничения установлены распоряжением департамента лесного хозяйства.
«В местах, подверженных лесным пожарам организуется система контрольно-пропускных пунктов, а также перекрытие дорог шлагбаумами», - добавили в департаменте.
В ведомстве также открыли горячую линию, по которой владимирцы могут сообщать о нарушениях в лесных массивах, пожарах и необходимости аварийно-спасательных работ: 8-800-100-94-00; 8 (4922) 45-90-02, 8 (4922) 45-90-06. При этом жалобы можно отправлять ещё и на электронную почту: [email protected]