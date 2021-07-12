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<a href="https://33live.ru/novosti/12-07-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-vezdy-v-les-perekryli-shlagbaumami-i-ustanovili-kpp.html" target="_blank">Во Владимирской области въезды в лес перекрыли шлагбаумами и установили КПП</a> - Введены временные ограничения для проезда на машинах.