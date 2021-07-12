За полгода так и не наладили поставки лекарств для льготников. В январе во Владимирской области заработала новая система закупок препаратов. Если в прошлом году медикаменты приобретались

За полгода так и не наладили поставки лекарств для льготников. В январе во Владимирской области заработала новая система закупок препаратов. Если в прошлом году медикаменты приобретались через департамент здравоохранения и больницы, то в этом – через специальный Центр по осуществлению закупок. Теперь препараты везут туда и уже после направляют в аптеки и лечебные учреждения. Экс-директор