На 22 меньше, чем в последний рабочий день предыдущей недели. Вообще начиная с пятницы количество заболевших только снижается. Пятничный антирекорд в 255 человек за три последних дня не побит.

На 22 меньше, чем в последний рабочий день предыдущей недели. Вообще начиная с пятницы количество заболевших только снижается. Пятничный антирекорд в 255 человек за три последних дня не побит. Всего коронавирусом у нас переболели уже 39 030 человек. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+72 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 75. Всего с