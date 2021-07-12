Из-за повышенной пожарной опасности.

Из-за повышенной пожарной опасности.Распоряжением Департамента лесного хозяйства на территории Владимирской области ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств, принадлежащих гражданам.В местах, наиболее подверженных лесными пожарами (в первую очередь, где растут хвойные молодые деревья), организуется система контрольно-пропускных пунктов, а также перекрытие лесных дорог шлагбаумами.Телефоны горячей линии для обращения граждан и передачи информации о нарушениях лесного законодательства, о лесных пожарах, о необходимости проведения аварийно-спасательных работ: 8-800-100-94-00 (Федеральная диспетчерская служба лесной охраны); 8 (4922) 45-90-02, 8 (4922) 45-90-06 (Региональная диспетчерская служба Владимирской области), а также адрес электронной почты: .Фото