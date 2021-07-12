В ближайшее время еще порядка 5 тысяч единиц пополнят склады. Подробности в материале Константина Миронова.

В ближайшее время еще порядка 5 тысяч единиц пополнят склады. Подробности в материале Константина Миронова.На аптечный склад области пришло 7 800 доз вакцины "Спутник V". Уже утром ее начали распределять по больницам региона. Следующая партия 5 400 единиц ожидается на неделе. Приемка вакцины ведется вне зависимости от времени суток и дней недели.Марина Куркина, и.о. директора «Центра закупок»:- Вакцина незамедлительно принимается и распределяется между медицинскими организациями. При необходимости наши сотрудники принимают вакцину в вечернее время, выходят в выходные дни. То есть делается все чтобы необходимая вакцина поступила жителям области, как можно быстрее.Вакцина хранится при температуре не выше 8 градусов по Цельсию. Именно поэтому ее переносят в специальных термобоксах. Городская поликлиника №2 возобновила вакцинацию в Z клубе и на площадке Гастромаркета на Студеной. Сегодня туда отправятся по 40 доз препарата. Но в очередях - людей гораздо больше. И понятно, что кому-то не хватит.Елена Овчинникова, главный врач:- Мы приезжаем с сумкой холодильником , там находятся хладоэллементы, еще устройство, которое считывает время, которое там может находится вакцина. То есть, мы находимся там до 4-х часов. Люди предварительно записаны -этот процесс организован.Но чтобы препарат дошел до граждан, он должен быть зарегистрирован в специальной программе - это необходимо, чтобы вакцинированный человек получил личный QR- код.Елена Аверьянова, и.о. главной медсестры:- Желающих очень много, записываются и по телефону и на госуслугах и организации обращаются, для того чтобы мы привили группами сотрудников. Желающих очень много, у нас приблизительно 120 человек в день прививается только первично.))На данный момент в области первый этап вакцинации прошло более 150 тысяч человек. Записаться на иммунизацию можно через портал Госуслуг, в электронной Регистратуре области и по телефону 112. Правда , придется подождать. Например, в пятой поликлинике Владимира запись открыта на август.Константин Миронов, Андрей Синягин Вести - Владимир.