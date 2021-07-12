За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 7 человек погибли и 60 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 80 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 происшествия.Полицейскими оформлено 386 происшествий с материальным ущербом.г. ВладимирПо предварительной информации, 05.07.2021г. в 07:36 в г. Владимир на ул. Мищерская у д.10, водитель мотоцикла Ямаха-Р6, 1989 г.р., при выполнении маневра (обгон) выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения где совершил столкновение с автомобилем Тойота-Камри под управлением водителя 1965 г.р., который двигался попутно. От удара водителя мотоцикла Ямаха-Р6 отбросило на двигавшийся попутно автомобиль Форд-Куга под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла Ямаха-Р6 с диагнозом ЗЧМТ, СГМ, перелом левой голени – госпитализирован.г. ВладимирПо предварительной информации, 11.07.2021 г в 20:35 в г. Владимир на ул. Большая Московская у д.27а водитель автомобиля Фольксваген – Пассат, 1973 г.р., не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении скутеру Ямаха под управлением водителя 1987 г.р., В результате ДТП водитель скутера Ямаха с диагнозом рваная рана предплечья справа и правого века госпитализирован; пассажир скутера Ямаха, 1985 г.р., с диагнозом ЗЧМТ, СГМ, рваная рана правой голени, пятого пальца правой стопы направлен на амбулаторное лечение; пассажир автомобиля Фольксваген – Пассат, 1953 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана височной области справа госпитализирована.Ковровский районПо предварительной информации, 06.07.2021 г. в 13:40 в г. Ковров на пр. Ленина у д. 23 водитель автомобиля Митсубиси – Делика, 1986 г.р., не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу Хонда – CBR600F под управлением водителя 1989 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла с диагнозом: ЧМТ, СГМ, тупая травма живота, перелом левого бедра, перелом левой голени – госпитализирован.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 07.07.2021 г. в 11:30 на 2 км автодороги «Демидово – Тальново» водитель автомобиля Ниссан – Альмера, 1990 г.р., при прохождении поворота не справилась с управлением, допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем НИССАН – NOTE под управлением водителя 1989 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Ниссан – Альмера с диагнозом ЧМТ, ушиб грудной клетки и водитель автомобиля НИССАН – NOTE с диагнозом ушиб грудной клетки направлены на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 08.07.2021 г. в 17:45 в г. Гусь-Хрустальный на ул. Интернациональная у д.43 водитель скутера Thunder, 1982 г.р., допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем Опель Зафира под управлением водителя 1974 г.р. В результате ДТП водитель скутера Thunder с диагнозом: перелом грудного отдела позвоночника и грудной клетки госпитализирован.Собинский районПо предварительной информации, 10.07.2021 г. в 13:30 на 148 км автодороги М-7 «Волга» водитель мотоцикла БМВ, 1990 г.р., не справился с управлением, в результате чего опрокинулся на проезжую часть дороги, двигавшийся за ним попутно водитель мотоцикла Ямаха, 1991 г.р., не выбрал безопасную дистанцию до мотоцикла БМВ, совершил на него наезд, после чего опрокинулся в правый кювет. В результате ДТП водитель мотоцикла БМВ скончался на месте происшествия, водитель мотоцикла Ямаха госпитализирован.