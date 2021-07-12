Во Владимирской области утонули еще 3 человека. Новые трагедии произошли в минувшие выходные. В ночь с пятницы на субботу тревожное ведомство получило сигнал о том, что в реке Клязьма в

Во Владимирской области утонули еще 3 человека. Новые трагедии произошли в минувшие выходные. В ночь с пятницы на субботу тревожное ведомство получило сигнал о том, что в реке Клязьма в районе Спас-Купалища Судогодского района утонул 29-летний мужчина. Обнаружить тело водолазам удалось только утром 12 июля в Камешковском районе недалеко от Пенкино. В воскресенье, 11 июля,