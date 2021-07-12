За шесть месяцев 2021 года обнаружено 42 несакнционированных свалки.

Во Владимирской области за шесть месяцев текущего года выявлено 42 несанкционированные свалки, расположенные на сельхозземлях. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.Их площадь составила 0,6 гектара.Владельцы получили 27 предписаний об устранении нарушений. Возбуждено 20 административных дел. Собственники оштрафованы на 1 млн 135 тысяч рублей.В суды подано три иска о возмещении ущерба при помощи рекультивации сельхозугодий.Во время плановой проверки специаилсты ведомства выявили в мае захламление коммунальными отходами территории общей площадью 0,0066 квадратных метров. Навалы ликвидированы.