За минувшие выходные дни из-за неосторожного поведения на воде на во Владимирской области утонули ещё три человека. В ночь с пятницы на субботу в ГУ МЧС сообщили, что на реке Клязьме в ..

За минувшие выходные дни из-за неосторожного поведения на воде на во Владимирской области утонули ещё три человека.В ночь с пятницы на субботу в ГУ МЧС сообщили, что на реке Клязьме в районе посёлка Спас-Купалище предположительно утонул мужчина 1992 года рождения. Утром 12 июля водолазы аварийно-спасательной службы достали тело погибшего. Его обнаружили в районе Пенкино Камешковского района.В воскресенье, 11 июля, поступила информация ещё о двух ЧП на водоёмах. Днём в районе автомобильного моста у деревни Мячково обнаружено тело утонувшего мужчины 1965 года рождения. Тело извлечено сотрудниками местной спасательной станции.В Гусь-Хрустальном в районе дома №29 по улице Курловская в карьере обнаружена утонувшая женщина. Личность и обстоятельства гибели устанавливаются.«Трагедии произошли в местах, не разрешённых для купания. В регионе насчитывается порядка 700 «диких» пляжей. На самых популярных неофициальных местах отдыха несут дежурство мобильные спасательные посты, водоёмы патрулируются сотрудниками ГИМС», - пояснила руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.В ведомстве в очередной раз напоминают о запрете купания в неподготовленных местах.«Практика показывает, что купание в неразрешённых местах, к тому же зачастую в состоянии алкогольного опьянения, приводит к трагическим последствиям», - добавили спасатели.О всех ЧС следует сообщать по номерам телефонов: 101 и 112.