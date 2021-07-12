Российская экологическая партия Зеленые привезла в Центральную избирательную комиссию документы для заверения федеральной части списка и списка кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму. К зданию ЦИК члены политсилы приехали на самом экологически чистом электромобиле Tesla model X.

Российская экологическая партия "Зеленые" привезла в Центральную избирательную комиссию документы для заверения федеральной части списка и списка кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму. К зданию ЦИК члены политсилы приехали на самом экологически чистом электромобиле Tesla model X.За рулем кроссовера сидел сопредседатель партии, летчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин. Об этом говорится на официальном сайте политсилы.В подарок сотрудникам Центризбиркома "Зеленые" подготовили живую елочку. Она является символом партии и призывает поддержать разнообразие российского политического ландшафта.Пришло время для формирования в Госдуме экологической фракции, уверен лидер "Зеленых" Андрей Нагибин. "Мы имеем право требовать принятия законов, защищающих наше с вами здоровье, а не чей-то бизнес", – подчеркнул он.К выборам в Государственную Думу партия сформировала одну из самых профессиональных команд, отметила член президиума политсилы Александра Кудзагова. По ее словам, федеральная десятка партии представлена "зелеными" лидерами России, ведущими экспертами по экологии, общественно-политическим отношениям и социальным коммуникациям.Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней. Одновременно с этим состоятся региональные и муниципальные кампании.