«Стволы» он приобретал в целях самообороны.
Жителя Кольчугинского района за незаконное хранение оружия приговорили к году ограничения свободы.
Оперативники ФСБ по Владимирской области нашли в квартире 53-летнего мужчины нарезной карабин «Тигр», два ружья - двуствольное и одноствольное, а также более 50 патронов различного калибра.
Разрешения на хранение боеприпасов и оружия у фигуранта не было. «Стволы» он приобретал в целях самообороны.
В результате Кольчугинский городской суд признал его виновным и ограничил свободу обвиняемого на один год.