«Стволы» он приобретал в целях самообороны.

Жителя Кольчугинского района за незаконное хранение оружия приговорили к году ограничения свободы.Оперативники ФСБ по Владимирской области нашли в квартире 53-летнего мужчины нарезной карабин «Тигр», два ружья - двуствольное и одноствольное, а также более 50 патронов различного калибра.Разрешения на хранение боеприпасов и оружия у фигуранта не было. «Стволы» он приобретал в целях самообороны.В результате Кольчугинский городской суд признал его виновным и ограничил свободу обвиняемого на один год.