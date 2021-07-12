Материальный ущерб, причиненный собственнику, был возмещен в полном объеме.

Отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Вязниковского района 2002 года рождения. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).В ходе предварительного расследования установлено, что в конце мая текущего года обвиняемый, проходя мимо одного из домов в поселке Приозерный, увидел металлические плиты, из которых была вымощена дорожка к дому. Фигурант решил похитить их. Дождавшись ночи, злоумышленник демонтировал плиты, перенес их в кусты и впоследствии сдал в пункт приема лома.В общей сложности обвиняемый похитил 50 кг плит, причинив собственнику ущерб на сумму 5 000 рублей.Злоумышленник был установлен и задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. В содеянном он сознался.Материальный ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.