В международном журнале Vaccines опубликовали результаты исследования об эффективности вакцины Спутник V против новых штаммов коронавируса, включая индийский. Об этом сообщает Российской фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В международном журнале Vaccines опубликовали результаты исследования об эффективности вакцины "Спутник V" против новых штаммов коронавируса, включая индийский. Об этом сообщает Российской фонд прямых инвестиций (РФПИ).Разработавший вакцину научно-исследовательский центр имени Гамалеи проверил эффективность препарата против новых штаммов коронавируса. Результаты оказались позитивными. Итоги опубликовал влиятельный международный журнал Vaccines.В центре имени Гамалеи исследовали нейтрализующую активность сыворотки крови против новых штаммов SARS-CoV-2. Биоматериал взяли у вакциницированных препаратом "Спутник V"."Вакцинация препаратом вырабатывает защитные нейтрализующие титры антител против новых штаммов, включая Alpha B.1.1.7 (выявлен в Великобритании), Beta B.1.351 (выявлен в ЮАР), Gamma P.1 (выявлен в Бразилии), Delta B.1.617.2 и B.1.617.3 (выявлены в Индии) и выявленных в Москве вариантов B.1.1.141 и B.1.1.317", – сказано в сообщении РФПИ.Результаты исследования свидетельствуют, что у "Спутник V" снижение уровня вируснейтрализующей активности к ряду штаммов оказалось значительно меньшим по сравнению с данными, которые опубликовали производители других вакцин.В центре Гамалеи продолжают изучать эффективность вакцины "Спутник V" по мере появления новых штаммов коронавируса. Рассматривается возможность создания "коктейлей" вакцин вместе с другими ведущими производителями."Спутник V" стал первой зарегистрированной вакциной против COVID-19 в мире. Препарат одобрен в 67 странах с населением более 3,5 миллиарда человек. Полученные в ходе вакцинации результаты говорят об эффективности и безопасности препарата.