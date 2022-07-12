Готовятся к зиме летом. Тепловые инспекторы компании «ЭнергосбыТ Плюс» продолжают проверку многоквартирных домов к отопительному сезону. В некоторых жилых зданиях установлены системы

Готовятся к зиме летом. Тепловые инспекторы компании «ЭнергосбыТ Плюс» продолжают проверку многоквартирных домов к отопительному сезону. В некоторых жилых зданиях установлены системы автоматического регулирования тепла, которые помогают избежать перетопов. Такой пульт есть и в доме №11а на Нижней Дуброве. Сергей Овсепян, главный инженер УК «Наш дом-3» Данная автоматика может людям сэкономить их денежные средства. Мы